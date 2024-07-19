Чи будуть далі саджати на 5-8 років в тюрму за крадіжку підгузків з магазину – Рада прийняла закон

Спочатку депутати збиралися підняти суму, з якої крадіжка ставатиме «кримінальною» з 302,8 грн до 4542 грн, але до другого читання окрему норму про те, що вважати дрібною крадіжкою, прибрали, що може призвести до довільного тлумачення у правозастосовній практиці.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у березні група народних депутатів зареєструвала законопроект 11068, яким пропонувалося підняти суму, за якої крадіжка буде вважатися кримінально караною.

Ідея була в тому, щоб не саджати людей до в’язниці на 5-8 років за крадіжку дрібних речей з магазину. Нагадаємо, наразі викрадення чужого майна є кримінально караним діянням, якщо його вартість становить більше 302,8 грн.

Також нагадаємо, у перші тижні повномасштабного вторгнення, 3 березня 2022 року, народні депутати прийняли закон №2117-IX про внесення змін до Кримінального кодексу, яким встановили, що крадіжка в умовах воєнного стану карається позбавленням волі від 5 до 8 років. Закон був спрямований на боротьбу з мародерством, однак на практиці призвів до того, що за крадіжку на відносно невелику суму з магазину суд має призначити особі покарання у виді позбавлення волі від 5 років.

Наприклад, суд по справі № 569/3055/23 виніс вирок у виді 3,7 років позбавлення волі чоловіку, який вкрав підгузки «Huggies» ультра комфорт, в кількості 50 шт., загальною вартістю 356 грн. 72 коп. (без ПДВ).

До цього на проблему звернув увагу Верховний Суд. Як раніше писала «Судово-юридична газета», колегія суддів Першої судової палати ККС у складі Верховного Суду 28 березня 2023 року по справі №722/594/22 зазначила, що масштаб застосування тяжких покарань за крадіжку мимоволі нагадує застосування «закону про 5 колосків», звернувши увагу на проблему тлумачення ознаки «в умовах воєнного стану».

«Якщо правова система тривіальну крадіжку свинячої вирізки розглядає як тяжкий злочин, то виникає питання, як кваліфікувати ті злочини, які до цього вважалися тяжкими і заслуговували на таку кваліфікацію», - зазначили судді.

Отже, депутати взялися виправляти проблему.

«Викрадення чужого майна стане кримінально караним діянням, якщо його вартість становитиме у 2024 році більше 4542 грн», - спочатку вказували автори, серед яких голова Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас.

Як зазначали автори, наразі має місце масова реєстрація кримінальних проваджень і вироків з позбавленням волі особам, які вчинили дрібні крадіжки. В свою чергу, автори законопроекту вказували, що «судова практика притягнення до кримінальної відповідальності за крадіжку в умовах воєнного стану засвідчує, що покарання за вчинення крадіжки є не співмірним. Така ситуація потребує врегулювання шляхом підняття розміру суми, яка розмежовує адміністративну та кримінальну відповідальності».

Отже, автори законопроекту пропонували окремо записати, що «дрібне викрадення чужого майна вважається вчиненим у значному розмірі, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 4542 грн.

Що змінилося до другого читання

Однак при підготовці законопроекту 11068 до другого читання норму про те, що вважати дрібним викрадення чужого майна – взагалі прибрали, що, вочевидь, може додати роботи для правоохоронців та судів стосовно розмежування адміністративної відповідальності від кримінальної. Натомість Комітет вирішив додати «класифікацію» дрібної крадіжки у статтю 51 КУпАП.

Стаття 51 КУпАП (Дрібне викрадення чужого майна) викладається в новій редакції:

1 – Дрібне викрадення чужого майна шляхом крадіжки, шахрайства, привласнення чи розтрати, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення не перевищує 757 грн – тягне за собою накладення штрафу від 850 грн до 1700 грн або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин, або адміністративний арешт на строк до 5 діб.

2 – Дія, передбачена ч. 1 цією статті, якщо вартість такого майна на момент вчинення правопорушення становить від 757 до 3028 грн – штраф від 1700 грн до 5100 грн або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин, або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 5 до 10 діб.

3 – Повторне протягом року вчинення порушень, передбачених ч. 1 або ч. 2, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 10200 грн або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

4 – Дії, передбачені ч. 1 або ч. 2 статті, вчинені особою, яка три і більше разів протягом року піддавалася адміністративному стягненню за дрібне викрадення чужого майна, тягнуть за собою штрафувід 10 200 грн до 17 000 грн або адміністративний арешт на строк 15 діб.

«На нашу думку, запропонована концепція, за якою пропонується штучна класифікація дрібного викрадення чужого майна за ознакою вартості викраденого майна, не має як теоретичного підґрунтя, так і практичної потреби. В такому випадку нечіткість та двозначність формулювання «дрібне викрадення чужого майна» може призвести до довільного тлумачення у правозастосовній практиці цього терміну» - прокоментували у своєму висновку експерти Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради.

Також пропонується, аби власник підприємства, установи, організації не міг складати протокол за дрібне викрадення майна.

Вносяться зміни до статті 22 КУпАП, яка регулює можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

Якщо раніше заборони застосувати таке звільнення за дрібне викрадення чужого майна при малозначності не було, то тепер внесені зміни до примітки до статті 22 КУпАП, що положення про звільнення по малозначності не застосовуються до правопорушень, передбачених частинами 3 і 4 статті 51 КУпАП. Тобто, особу не можна буде звільнити від адміністративної відповідальності у разі повторного протягом року вчинення дрібного викрадення майна.

Крім того, збільшуються строки, в якій можна накласти адміністративне стягнення за дрібну крадіжку (протягом 6 місяців з дня виявлення, але не пізніше 2 років з дня вчинення).

Автор: Наталя Мамченко

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