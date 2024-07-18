Рада підтримала законопроект про захист медіасервісів від «піратів»

Йдеться про створення правових механізмів для побудови ефективної системи протидії системам умовного доступу, які відкривають несанкціонований доступ до захищених медіасервісів.

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Верховна Рада на засіданні 18 липня прийняла за основу проект Закону про захист медіасервісів, які надаються із застосуванням умовного доступу (реєстр. №5870-д).

Проект розроблено на виконання та міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, зокрема щодо імплементації до чинного законодавства України відповідних положень Директиви 98/84/ЄС про правовий захист послуг, що базуються на умовному доступі чи складаються з нього.

Насамперед йдеться про створення правових механізмів для побудови ефективної системи протидії виробництву, продажу, рекламі, налаштуванню заборонених систем умовного доступу, які відкривають несанкціонований доступ до захищених медіасервісів, та іншій діяльності із застосуванням таких систем, яка шкодить економічним інтересам надавачів послуг з умовним доступом.

Як пояснила заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, суть умовного доступу полягає у законному отриманні послуг телебачення, радіомовлення тощо громадянами за певних умов.

«Це може здійснюватися через договори, сплату послуг, технічні засоби. Але це не може бути використано третіми особами, які не мають на передання контенту прав. Тому ми зазначили, що відповідальність несуть тільки ті, хто завозить, встановлює або в інший спосіб обходить офіційні домовленості з постачальниками послуг ("надають піратські послуги"). Наша основна мета захистити медіасервіси, які офіційно працюють на ринку та надають послуги, від несанкціонованого доступу до їхніх послуг через третіх осіб (порушників)», - прокоментувала вона.

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