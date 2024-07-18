Рада поддержала законопроект о защите медиасервисов от «пиратов»

Речь идет о создании правовых механизмов для построения эффективной системы противодействия системам условного доступа, которые открывают несанкционированный доступ к защищенным медиасервисам.

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Верховная Рада на заседании 18 июля приняла за основу проект Закона о защите медиасервисов, которые предоставляются с применением условного доступа (регистр. №5870-д).

Проект разработан на выполнение и международно-правовых обязательств Украины в сфере европейской интеграции, в частности, относительно имплементации в действующее законодательство Украины соответствующих положений Директивы 98/84/ЕС о правовой защите услуг, которые базируются на условном доступе или состоят из него.

Прежде всего, речь идет о создании правовых механизмов для построения эффективной системы противодействия производству, продаже, рекламе, настройке запрещенных систем условного доступа, которые открывают несанкционированный доступ к защищенным медиасервисам, и другой деятельности с применением таких систем, которая вредит экономическим интересам предоставлятелей услуг с условным доступом.

Как пояснила заместитель председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, суть условного доступа заключается в законном получении услуг телевидения, радиовещания и тому подобное гражданами при определенных условиях.

«Это может осуществляться через договоры, оплату услуг, технические средства. Но это не может быть использовано третьими лицами, которые не имеют передачи контента прав. Поэтому мы отметили, что ответственность несут только те, кто завозит, устанавливает или иным образом обходит официальные договоренности с поставщиками услуг ("оказывают пиратские услуги"). Наша основная цель защитить медиасервисы, которые официально работающие на рынке и предоставляют услуги, от несанкционированного доступа к их услугам через третьих лиц (нарушителей)», - прокомментировала она.

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