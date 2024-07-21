У Львові розпочалося прощання з Іриною Фаріон, фото та відео

Прощання з нею триватиме до 22:00, а завтра її поховають на Личаківському цвинтарі.

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У Львові почалось прощання з відомою мовознавицею та громадською діячкою Іриною Фаріон, яка загинула 19 липня.

Попрощатися з Іриною Фаріон прийшли рідні, колеги, львів'яни та прихильники громадської діячки з різних міст України.

Парастас за покійною розпочався 21 липня о 19:00 у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, розташованому за адресою вулиця Театральна, 11. Віддати останню шану можна буде до 22:00.

Чин похорону розпочнеться 22 липня о 14:00 в тому ж храмі. Ірину Фаріон поховають на Личаківському кладовищі на центральній алеї (поле № 22), неподалік могили Володимира Івасюка.

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