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На Марсі вперше виявили кристали чистої сірки, фото

21:05, 21 липня 2024
Вченим раніше було відомо про наявність мінералів, що містять сірку, проте чисту сірку там знайшли вперше.
На Марсі вперше виявили кристали чистої сірки, фото
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Марсохід NASA Curiosity виявив кристали чистої сірки на Марсі. Про це повідомили фахівці NASA.

Раніше вченим було відомо про наявність мінералів, що містять сірку, проте чисту сірку на «червоній планеті» знайшли вперше.

Зазначається, що чиста сірка може формуватися лише за особливих умов.

«Знайти поле каміння із чистої сірки — це як знайти оазис у пустелі. Це відкриття вимагає пояснення», - заявив науковий співробітник місії Curiosity Ашвін Васавада.

Знахідка була зроблена ще в травні, коли марсохід розколов камінь, який виявився яскраво-жовтим усередині.

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