Норму про медичний огляд в МСЕК для визначення інвалідності пропонують виключити – Комітет схвалив законопроект

З закону пропонується виключити норму, що інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах МСЕК – на думку Галини Третьякової та Мар’яни Безуглої, їх законопроект спростить цивільним та військовим пацієнтам проходження як МСЕК, так і ВЛК.

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова зареєструвала постанову про прийняття за основу законопроекту 11225, яким пропонується виключити із закону норму про те, що інвалідність як міра втрати здоров’я визначається шляхом експертного обстеження в органах медико-соціальної експертизи (МСЕК).

Відповідні зміни вносяться до статті 3 Закону «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Також виключається норма, що положення МСЕК затверджується Кабінетом Міністрів з урахуванням думок громадських об’єднань осіб з інвалідністю.

У своєму висновку на цей законопроект МОЗ зазначає, зокрема, що вилучення ч. 1 статті 3 без унормування замінного процесу, або введення поняття, що буде замінювати поняття «інвалідність», може призвести до відсутності законодавчого визначення процесу встановлення інвалідності.

Як вказують автори законопроекту, серед яких Галина Третьякова та Мар’яна Безугла, законопроект має на меті провести точкові зміни окремих процедур проходження медико-соціальної експертизи, зокрема пропонується виключити обов’язок особи проходити медичний огляд в МСЕК та передбачити право особи визначати форму своєї участі в засіданні МСЕК (особисто чи онлайн).

Запропоновані зміни «розблокують» можливості цифровізації маршруту пацієнта (як цивільного, так і військового), знімуть фінансовий, часовий та фізичний тягар з пацієнтів, які мусять витрачати здоров'я, гроші та час на дорогу (дістатись до місця засідання МСЕК та повернутись додому або в місце дислокації військової частини), очікування в чергах.

Вони вказують, що зміни потрібні з огляду на те, що «велика реформа» системи реабілітації та інвалідності вже затягується в часі; чинна система проходження медико-соціальної експертизи не відповідає законам; принижує людську гідність та порушує права людини, містить високі корупціогенні фактори; впровадження точкових змін швидке і суттєво спростить цивільним та військовим пацієнтам проходження як МСЕК, так і ВЛК.

Також зміни до Закону «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» передбачають обов’язок МСЕК взаємодіяти з міждисциплінарною реабілітаційною командою (МДРК), своєчасно приймати рішення щодо підтвердження стійкого обмеження життєдіяльності та встановлення статусу «особа з інвалідністю» або «дитина з інвалідністю»; вносити до централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ) та до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) інформацію про повнолітніх осіб, які пройшли медико-соціальну експертизу, а саме: відомості акта огляду та протоколу засідання комісії, рішення комісії, а також індивідуальну програму реабілітації. Внесення відповідних даних до ЦБІ та ЕСОЗ є важливими складовими цифровізації маршруту пацієнта.

Разом з тим, на думку МОЗ, прийняття норми, відповідно до якої «участь особи та форми участі особи (особисто чи дистанційно) в засіданні медико-соціальної експертної комісії визначаються особою самостійно», може призвести до зловживань зі сторони осіб, які направляються для проходження МСЕК, натомість МОЗ пропонує визначити на рівні постанови Кабінету Міністрів перелік функціональних обмежень людини, при яких рішення може прийматися без особистої участі особи в засіданні МСЕК.

Автор: Наталя Мамченко

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