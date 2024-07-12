Історичний максимум: Нацбанк підняв курс долара вище 41 гривні

Долар вперше перевищив позначку в 41 гривню.

Фото: 24tv.ua

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Офіційний курс долара вперше в історії перевищив позначку в 41 гривню і становить 41,04 грн/$.

Про це свідчать дані Національного банку щодо курсу гривні, встановленого на понеділок, 15 липня.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку 12 липня у першій половині дня подолав позначку в 41 грн/$1.

Нацбанк за підсумками торгів на міжбанку встановив офіційний курс гривні до долара на 15 липня на рівні 41,0434 грн/$ проти 40,8823 грн/$ у пʼятницю.

Як повідомлялося, 10 липня НБУ встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 40,7662 гривні за 1 долар.

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