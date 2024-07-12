Не сплатив понад 15 млн грн податків за експорт сільгосппродукції: судитимуть фіндиректора підприємства

Понад 5,6 тис тонн продукції експортувалося морським шляхом до Туреччини.

Фото: agrotimes.ua

На Одещині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно фінансового директора підприємства за фактом умисного ухилення від сплати податків.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, обвинувачений – підприємець експортер сільгосппродукції не включив у податкову звітність за 1 квартал 2024 року частину отриманого прибутку від реалізації на експорт соєвих бобів на понад 85 млн гривень.

Понад 5,6 тис тонн продукції експортувалося морським шляхом до Туреччини.

Такі протиправні дії призвели до ненадходження до бюджету України 15,3 млн гривень податку на прибуток.

Наразі забезпечено відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

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