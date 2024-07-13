Чоловік надав державному реєстратору підроблені рішення та листи сільської ради про виділення йому земельних ділянок після смерті осіб, як начебто їх спадкоємцю.

На Вінниччині судитимуть чоловіка, який за підробленими документами заволодів земельними ділянками. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«До суду скеровано обвинувальний акт стосовно особи, яка на підставі підроблених рішень однієї із сільських рад Вінницької області незаконно перереєструвала на себе право власності на дві земельні ділянки (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України)», — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що мешканець одного із сіл Вінниччини, з метою заволодіння двома земельними ділянками, що раніше на праві власності належали односельчанам які померли, достовірно знаючи про те, що жодних правових підстав для набуття права власності на зазначені земельні ділянки у нього немає, оскільки він не є спадкоємцем померлих, а ні за законом, а ні за заповітом, надав державному реєстратору підроблені рішення та листи сільської ради про виділення йому зазначених земельних ділянок після смерті осіб, як начебто їх спадкоємцю.

Не будучи обізнаним у злочинних намірах особи, державний реєстратор провів відповідні реєстраційні дії.

Таким чином зловмисник заволодів земельними ділянками загальною площею 4,6 га.

З метою недопущення відчуження незаконно набутого майна, за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, слідчим суддею накладено арешт на земельні ділянки.

Крім того, за ініціативою прокурора у кримінальному провадженні, Могилів-Подільською окружною прокуратурою до суду направлено позовну заяву про скасування державної реєстрації права власності на зазначені земельні ділянки з одночасним припинення права приватної власності. На теперішній час позовна заява перебуває на розгляді суду.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

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