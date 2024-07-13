Мужчина предоставил государственному регистратору поддельные решения и письма сельского совета о выделении ему земельных участков после смерти лиц, как будто их наследнику.

В Винницкой области будут судить мужчину, который по поддельным документам завладел земельными участками. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«В суд направлен обвинительный акт в отношении лица, которое на основании поддельных решений одного из сельских советов Винницкой области незаконно перерегистрировало на себя право собственности на два земельных участка (ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 358 УК Украины)», — говорится в сообщении.

Установлено, что житель одного из сел Винницкой области с целью завладения двумя земельными участками, ранее на праве собственности принадлежавшими умершим односельчанам, достоверно зная о том, что никаких правовых оснований для приобретения права собственности на указанные земельные участки у него нет, поскольку он не является наследником умерших, ни по закону, ни по завещанию, предоставил государственному регистратору поддельные решения и письма сельского совета о выделении ему указанных земельных участков после смерти лиц, как будто их наследнику.

Не будучи осведомленным о преступных намерениях лица, государственный регистратор провел соответствующие регистрационные действия.

Таким образом, злоумышленник завладел земельными участками общей площадью 4,6 га.

С целью недопущения отчуждения незаконно приобретенного имущества, по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, следователь судья наложил арест на земельные участки.

Кроме того, по инициативе прокурора в уголовном производстве, Могилев-Подольской окружной прокуратурой в суд направлено исковое заявление об отмене государственной регистрации права собственности на указанные земельные участки с одновременным прекращением права частной собственности. В настоящее время исковое заявление находится на рассмотрении суда.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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