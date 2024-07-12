Практика судов
  1. Общество
  2. / Авто

Что делать в случае ДТП за границей: памятка водителю

22:36, 12 июля 2024
Украинцам напомнили, как действовать в случае аварии за границей.
Что делать в случае ДТП за границей: памятка водителю
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины напомнило, что делать украинцам в случае ДТП за границей. Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Во-первых, вызвать полицию и при необходимости другие службы и не покидать место ДТП до их приезда. Если в результате ДТП нет травмированных или погибших людей и/или значительного повреждения транспортных средств участников аварии, то возможно оформление Европротокола. В этом случае можно не нужно вызывать полицию.

Во-вторых, необходимо собрать всю информацию о ДТП по технической возможности, необходимо сфотографировать место ДТП, повреждение всех ТС или иного имущества, зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации), или сделать видеозапись с места ДТП. После записи данные других участников ДТП: ФИО водителя, данные водительского удостоверения, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса; записать информацию о свидетелях и их контактных данных.

Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставите второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования «Зеленая карта». Если, по вашему мнению, вы пострадали в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил копию своего договора страхования (или информацию о нем) и уведомил своего страховщика о происшествии с места ДТП.

В-третьих, обязательно, в кратчайшие сроки, сообщите о ДТП страховой компании, с которой вы заключили договор международного страхования «Зеленая карта».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Трамп пригрозил расследованием Цукербергу за якобы участие в «фальсификации выборов»

Если меня изберут президентом, мы будем преследовать фальсификаторов выборов на невиданных ранее уровнях, и они будут отправлены в тюрьму на долгие периоды времени, — сказал Трамп.

Правительство вводит эксперимент по госрегистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за границей с проставленным апостилем

Кабмин принял постановление об экспериментальном проекте государственной регистрации актов гражданского состояния и выдаче документов за пределами Украины с проставленным апостилем.

Кабмин принял в новой редакции Порядок предоставления и лишения статуса участника боевых действий

Введена возможность избрания способа получения соответствующего удостоверения – по месту оформления удостоверения или в ЦНАП.

Детенизация, ОВГЗ, повышение налогов, ускоренная девальвация и эмиссия – Даниил Гетманцев перечислил, какие существуют варианты покрытия дефицита бюджета

Для покрытия дефицита бюджета, который, по подсчетам Даниила Гетманцева, может составить 400 млрд грн, есть несколько вариантов, среди которых повышение налогов и худший – эмиссия.

Отель «Украина» продадут на торгах со стартовой ценой в 1,047 млрд грн

Кабмин утвердил стартовую цену для продажи гостиницы «Украина».

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області