Что делать в случае ДТП за границей: памятка водителю

Украинцам напомнили, как действовать в случае аварии за границей.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины напомнило, что делать украинцам в случае ДТП за границей. Об этом сообщает пресс-служба МТСБУ.

Во-первых, вызвать полицию и при необходимости другие службы и не покидать место ДТП до их приезда. Если в результате ДТП нет травмированных или погибших людей и/или значительного повреждения транспортных средств участников аварии, то возможно оформление Европротокола. В этом случае можно не нужно вызывать полицию.

Во-вторых, необходимо собрать всю информацию о ДТП по технической возможности, необходимо сфотографировать место ДТП, повреждение всех ТС или иного имущества, зафиксировав координаты места ДТП (данные геолокации), или сделать видеозапись с места ДТП. После записи данные других участников ДТП: ФИО водителя, данные водительского удостоверения, контактный телефон, название страховой компании и номер полиса; записать информацию о свидетелях и их контактных данных.

Если, по вашему мнению, вы являетесь виновником ДТП, предоставите второму участнику сведения о вашем договоре международного страхования «Зеленая карта». Если, по вашему мнению, вы пострадали в ДТП, настаивайте, чтобы виновник предоставил копию своего договора страхования (или информацию о нем) и уведомил своего страховщика о происшествии с места ДТП.

В-третьих, обязательно, в кратчайшие сроки, сообщите о ДТП страховой компании, с которой вы заключили договор международного страхования «Зеленая карта».

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