КСУ проверяет конституционность предписания КАСУ о пересмотре судебных решений по исключительным обстоятельствам в случае, если решение суда еще не исполнено

Заявитель в конституционной жалобе отметил, что, по его убеждению, пункт 1 части пятой статьи 361 КАСУ в части формулировки, «если решение суда еще не исполнено» не соответствует части первой статьи 8 Конституции Украины.

11 июля Большая палата КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассматривала дело по конституционной жалобе Александра Петричука. Об этом сообщил официальный сайт КСУ.

Во время пленарного заседания судья-докладчик по делу Виктор Кичун сообщил, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие Конституции предписание пункта 1 части пятой статьи 361 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее – Кодекс).

Этим предписанием определено, что основанием для пересмотра судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами является «установленная Конституционным Судом Украины неконституционность (конституционность) закона, другого правового акта или их отдельного положения, примененного (не примененного) судом при решении дела, если решение суда еще не выполнено».

Как отмечает заявитель в конституционной жалобе, по его убеждению, пункт 1 части пятой статьи 361 Кодекса в части формулировки «если решение суда еще не исполнено» не соответствует части первой статьи 8 Конституции Украины, поскольку лишает лиц, «к которым были применены неконституционные предписания закона, права на пересмотр решения суда по исключительным обстоятельствам, в случае если такое решение суда уже исполнено или не устанавливает принудительное исполнение или когда лицу было отказано в удовлетворении исковых требований».

Судья-докладчик проинформировал, что он направил письма-запросы к Председателю Верховной Рады Украины, Министру юстиции Украины, а также в ряд заведений высшего образования и научных учреждений с просьбой высказать позиции относительно поднятых в конституционной жалобе вопросов.

По этому делу Суд перешел к закрытой части пленарного заседания для принятия решения.

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