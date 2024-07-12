Вдоль границы с ЕС начали строить дороги

В Черновицкой и Закарпатской областях начали обустройство пограничных дорог для улучшения контроля.

Источник фото: ГПСУ

В Черновицкой и Закарпатской областях началось обустройство пограничных дорог. По данным ГПСУ, это будет способствовать улучшению контроля за территориями, оперативному реагированию на изменения в обстановке и экономии на расходах топлива и эксплуатации техники. Инициатива, поддержанная правительством и Министерством внутренних дел Украины, позволяет ГПСУ самостоятельно строить дороги вдоль границы с ЕС.

Для обустройства западных участков границы ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" бесплатно предоставит 70 тысяч тонн доменного шлака, который поможет доставить Укрзализныця. На сегодня уже обустроено почти 35 км дорог в Черновицкой области и 17 км - на Закарпатье. В планах построить еще почти 700 км приграничных дорог.

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