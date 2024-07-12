Вздовж кордону з ЄС почали будувати дороги

У Чернівецькій та Закарпатській областях почали облаштування прикордонних доріг для покращення контролю.

Джерело фото: ДПСУ

У Чернівецькій та Закарпатській областях розпочалося облаштування прикордонних доріг. За даними ДПСУ, це сприятиме покращенню контролю за територіями, оперативному реагуванню на зміни в обстановці та економії на витратах пального й експлуатації техніки. Ініціатива, підтримана урядом та Міністерством внутрішніх справ України, дозволяє ДПСУ самостійно будувати дороги вздовж кордону з ЄС.

Для облаштування західних ділянок кордону ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» безкоштовно надасть 70 тисяч тонн доменного шлаку, який допоможе доставити Укрзалізниця. На сьогодні вже облаштовано майже 35 км доріг у Чернівецькій області та 17 км — на Закарпатті. У планах побудувати ще майже 700 км прикордонних доріг.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.