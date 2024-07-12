Антикорупційний комітет Ради завітає з виїзним засіданням до НАБУ

Народні депутати вирішили приїхати до НАБУ, бо керівництво НАБУ не прийшло на засідання Комітету.

Парламентський Комітет з антикорупційної політики проведе виїзне засідання у приміщенні НАБУ у понеділок, 15 липня, о 13:00. Про це повідомила очільниця Комітету Анастасія Радіна.

«Це буде друга спроба народних депутатів почути від директора НАБУ про результати службового розслідування імовірних зливів справ Бюро і вжиті ним організаційні заходи для уникнення зливів надалі. Директор НАБУ підтвердив готовність до проведення такого засідання» - зазначила Радіна.

Також вона повідомила, що організує пряму трансляцію засідання комітету на своїй сторінці на Facebook і потім проведе брифінг.

Оголошення про виїзне засідання відбулося на фоні того, що 12 липня перший заступник директора НАБУ Гізо Углава заявив, що пройшов детектор брехні і «саме через принципову позицію та безапеляційне прагнення боротись з корупцією, була розгорнута потужна дискредитаційна кампанія на основі безпідставних звинувачень та наклепу».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», рішення про проведення виїзного засідання Комітет ухвалив 20 червня. Тоді директор НАБУ Семен Кривонос попри запрошення не був присутнім на Комітеті.

Як зазначив Семен Кривонос, він вдячний за запрошення на засідання Антикорупційного комітету Верховної Ради України його членам та особисто голові Анастасії Радіній, однак відвідувати його не буде.

«Пані Анастасії добре відомо про розпочате досудове розслідування щодо ймовірного витоку інформації, яке здійснюється УВК НАБУ під керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). А тому пропозиція публічного обговорення досудового розслідування до його завершення є передчасною.

Вважаю, що концентрувати зусилля варто не на політичному процесі, а на здійсненні ефективних оперативно-розшукових заходів та слідчих дій для досягнення швидкого та обʼєктивного результату розслідування.

Більше того, вважаю недопустимим обговорювати проміжні та фінальні результати розслідування без участі керівника САП Олександра Клименка.

Про результати як досудового, так і трьох службових розслідувань, які проводяться паралельно, я публічно поінформую громадськість, журналістів та інші зацікавлені сторони. Про це буде анонсовано додатково, аби всі охочі могли отримати відповіді на свої питання щодо вказаного розслідування» - вказав Кривонос.

Автор: Наталя Мамченко

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