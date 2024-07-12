На Київщині перед судом постало подружжя, яке живцем спалило племінника

Загиблого хлопця вивезли у поле, де закопали.

На Київщині суд визнав подружжя винним у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі, а чоловіка – до 13, передає Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що у червні 2023 року засуджені зупинили зустрічний автомобіль, в якому перебував племінник чоловіка. На ґрунті тривалих неприязних відносин, здійснюючи психологічний тиск, вони змусили його залізти до багажника їх транспортного засобу.

Хлопця привезли до одного із сіл Обухівського району, де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Надалі змусили пройти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином, з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер.

В момент вбивства на місці злочину знаходився їх знайомий, який не був обізнаний у злочинних намірах обвинувачених. Після вбивства засуджені покликали ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле. Там вони його закопали та попросили свідків не розповідати нікому про вбивство.

Стосовно двох вказаних осіб обвинувальні акти за фактом приховування злочину розглядаються в суді.

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