Практика судів
  1. В Україні

На Київщині перед судом постало подружжя, яке живцем спалило племінника

22:00, 12 липня 2024
Загиблого хлопця вивезли у поле, де закопали.
На Київщині перед судом постало подружжя, яке живцем спалило племінника
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Київщині суд визнав подружжя винним у незаконному позбавленні волі та умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю. Жінку засуджено до 14 років позбавлення волі, а чоловіка – до 13, передає Київська обласна прокуратура.

Зазначається, що у червні 2023 року засуджені зупинили зустрічний автомобіль, в якому перебував племінник чоловіка. На ґрунті тривалих неприязних відносин, здійснюючи психологічний тиск, вони змусили його залізти до багажника їх транспортного засобу.

Хлопця привезли до одного із сіл Обухівського району, де на подвір’ї будинку йому зв’язали руки та ноги, при цьому не позбавили можливості пересуватися. Надалі змусили пройти на галявину неподалік домоволодіння. Там чоловік передав дружині заздалегідь приготовлену каністру з бензином, з якої вона облила племінника та підпалила. Від отриманих травм потерпілий помер.

В момент вбивства на місці злочину знаходився їх знайомий, який не був обізнаний у злочинних намірах обвинувачених. Після вбивства засуджені покликали ще одного чоловіка, аби він допоміг їм відвезти тіло у поле. Там вони його закопали та попросили свідків не розповідати нікому про вбивство.

Стосовно двох вказаних осіб обвинувальні акти за фактом приховування злочину розглядаються в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Трамп пригрозив розслідуванням Цукербергу за нібито участь у «фальшуванні виборів»

Якщо мене оберуть президентом, ми переслідуватимемо фальсифікаторів виборів на небачених раніше рівнях, і їх буде відправлено до в'язниці на довгі періоди часу, — сказав Трамп.

Уряд запроваджує експеримент щодо держреєстрації актів цивільного стану та видачі документів за кордоном з проставленим апостилем

Кабмін ухвалив постанову про експериментальний проект щодо державної реєстрації актів цивільного стану та видачі документів за межами України з проставленим апостилем.

Кабмін прийняв у новій редакції Порядок надання та позбавлення статусу учасника бойових дій

Запроваджено можливість обрання способу отримання відповідного посвідчення - за місцем оформлення посвідчення або у ЦНАП.

Детінізація, ОВДП, підвищення податків, прискорена девальвація та емісія – Данило Гетманцев перелічив, які існують варіанти покриття дефіциту бюджету

Для покриття дефіциту бюджету, який, за підрахунками Данила Гетманцева, може скласти 400 млрд грн, є кілька варіантів, серед яких підвищення податків і найгірший – емісія.

Готель «Україна» продадуть на торгах зі стартовою ціною в 1,047 млрд грн

Кабмін затвердив стартову ціну для продажу готелю «Україна».

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роксолана Качур
    Роксолана Качур
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Костянтин Притула
    Костянтин Притула
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Вадим Андрухів
    Вадим Андрухів
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сивокозов
    Олександр Сивокозов
    голова ради приватних виконавців Дніпропетровської області