На Киевщине перед судом предстали супруги, которые живьем сожгли племянника

Погибшего парня вывезли в поле, где закопали.

В Киевской области суд признал супругов виновными в незаконном лишении свободы и умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Женщина приговорена к 14 годам лишения свободы, а мужчина – к 13, передает Киевская областная прокуратура.

В июне 2023 года осужденные остановили встречный автомобиль, в котором находился племянник мужчины. На почве длительных неприязненных отношений, оказывая психологическое давление, заставили его залезть в багажник их транспортного средства.

Парня привезли в одно из сел Обуховского района, где во дворе дома ему связали руки и ноги, при этом не лишили возможности передвигаться. В дальнейшем заставили пройти на поляну неподалеку от домовладения. Там муж передал жене заранее приготовленную канистру с бензином, из которой она облила племянника и подожгла. От полученных травм потерпевший скончался.

В момент убийства с поличным находился их знакомый, который не был осведомлен в преступных намерениях обвиняемых. После убийства осужденные позвали еще одного мужчину, чтобы он помог им увезти тело в поле. Там они его зарыли и попросили свидетелей не рассказывать никому об убийстве.

Относительно двух указанных лиц обвинительные акты по факту сокрытия преступления рассматриваются в суде.

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