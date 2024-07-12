Соцсети Илона Маска угрожают большие штрафы: среди причин — платные синие галочки

Европейская комиссия обвинила X в несоблюдении законодательства ЕС о социальных сетях.

Соцсети Илона Маска грозят штрафы из-за ряда проблем с прозрачностью. В частности, Европейская комиссия обвинила X в несоблюдении законодательства ЕС о социальных сетях. Об этом сообщает Еврокомиссия и Politico.

Комиссия заявила, что соцсеть нарушила вступивший в силу в этом году Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) и разработанный для лучшего контроля за онлайн-контентом.

Первая из претензий ЕК – разрешение получать синие галочки за платную подписку. Ранее такую ​​верификацию могли получить только проверенные аккаунты.

«Есть доказательства того, что злоумышленники злоупотребляют «проверенной учетной записью» для обмана пользователей», - заявили регуляторы в Брюсселе.

Также в Еврокомиссии заявили, что хранилище объявлений Х не отвечает требованиям DSA. В частности, люди, желающие использовать архив объявлений для исследования рекламы, показываемой на платформе, не могут это сделать.

Третья претензия ЕС состоит в том, что Х не предоставляет исследователям доступа к своим публичным данным в соответствии с условиями DSA.

TechCrunch отмечает, что X требует от исследователей из ЕС, которые часто ищут доступ к данным для изучения потока информации на платформе, пройти американский процесс отбора — он длится месяцами, непрозрачный и не предоставляет им обратной связи.

Еврокомиссия предположила, что лишь незначительное количество исследователей действительно получило разрешение от X на получение данных для исследования.

Если выводы ЕС подтвердятся, компании грозят штрафы в размере до 6% глобального дохода соцсети X.

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