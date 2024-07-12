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Минобороны Украины получило киберзащитное оборудование на 2 млн евро

21:34, 12 июля 2024
Украина получила сетевое оборудование от Люксембурга и Дании на 2 млн евро.
Минобороны Украины получило киберзащитное оборудование на 2 млн евро
Источник фото: MinistryofDefence.UA
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В рамках ИТ-коалиции, благодаря взносам Люксембурга и Дании, Украине было передано сетевое оборудование и вспомогательные лицензии на сумму более 2 миллионов евро. Это оборудование предназначено для укрепления центров обработки данных и киберзащиты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

Заместитель министра обороны по вопросам цифровых трансформаций, цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко заявила: "Специалисты по киберзащите Минобороны и ВСУ защищают информационно-коммуникационные системы и сети от кибератак. Новая партия оборудования позволит улучшить защиту наших сетей и будет способствовать внедрению ряда информационных систем - это один из наших приоритетов. Продолжаем работать для технологического преимущества над врагом".

Ранее ИТ-коалиция, возглавляемая Эстонией и Люксембургом, уже передала Вооруженным силам Украины ноутбуки, мониторы и другое коммуникационное оборудование на сумму 900 тысяч евро. Всего на развитие ИТ-инфраструктуры для Министерства обороны Украины и Сил обороны Украины ИТ-коалиция уже предоставила помощи на более чем 5 миллионов евро. Эта поддержка включает взносы от Великобритании, Дании, Литвы, Латвии, Люксембурга и Канады.

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