Военнослужащие ВСУ будут изучать международное гуманитарное право, – решение Генштаба

В курсе подготовки военнослужащих внедряют обязательный курс по международному гуманитарному праву.

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский принял решение о включении обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права в курс подготовки военнослужащих. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«В условиях продолжающейся вооруженной агрессии российской федерации против Украины и во исполнение взятых нашим государством международных обязательств главнокомандующий Вооруженных сил Украины принял решение о внедрении в курс подготовки для военнослужащих обязательного блока по изучению норм международного гуманитарного права (права вооруженных конфликтов)», - говорится в сообщении, обнародованном в телеграмм-канале Генштаба.

Руководство ВСУ особое внимание уделяет соблюдению норм международного гуманитарного права во всех аспектах военной деятельности. Это решение является частью комплексного подхода к обеспечению высокого уровня правовой культуры и подготовки военнослужащих.

«Реализация указанного решения будет способствовать повышению уровня правовой культуры среди военнослужащих и направлена на обеспечение их готовности действовать в соответствии с международными стандартами», - отмечают в Генштабе.

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