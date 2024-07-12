Військовослужбовці ЗСУ вивчатимуть міжнародне гуманітарне право, – рішення Генштабу

У курсі підготовки військовослужбовців впроваджують обов'язковий курс з міжнародного гуманітарного права.

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Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський ухвалив рішення про включення обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права до курсу підготовки військовослужбовців. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«В умовах триваючої збройної агресії російської федерації проти України та на виконання взятих нашою державою міжнародних зобов'язань головнокомандувач Збройних сил України ухвалив рішення про впровадження в курс підготовки для військовослужбовців обов'язкового блоку з вивчення норм міжнародного гуманітарного права (права збройних конфліктів)», - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у телеграм-каналі Генштабу.

Керівництво ЗСУ особливу увагу приділяє дотриманню норм міжнародного гуманітарного права в усіх аспектах військової діяльності. Це рішення є частиною комплексного підходу до забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців.

«Реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців та спрямована на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів», - зазначають у Генштабі.

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