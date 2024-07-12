Міноборони України отримало кіберзахисне обладнання на 2 млн євро

Україна отримала мережеве обладнання від Люксембургу та Данії на 2 млн євро.

Джерело фото: MinistryofDefence.UA

В рамках ІТ-коаліції, завдяки внескам Люксембургу та Данії, Україні було передано мережеве обладнання та допоміжні ліцензії на суму понад 2 мільйони євро. Це обладнання призначене для зміцнення центрів обробки даних та кіберзахисту Міністерства оборони та Збройних сил України.

Заступниця міністра оборони з питань цифрових трансформацій, цифрового розвитку та цифровізації Катерина Черногоренко заявила: «Фахівці з кіберзахисту Міноборони та ЗСУ захищають інформаційно-комунікаційні системи та мережі від кібератак. Нова партія обладнання дозволить покращити захист наших мереж та сприятиме впровадженню низки інформаційних систем — це один з наших пріоритетів. Продовжуємо працювати задля технологічної переваги над ворогом».

Раніше ІТ-коаліція, очолювана Естонією та Люксембургом, вже передала Збройним силам України ноутбуки, монітори та інше комунікаційне обладнання на суму 900 тисяч євро. Загалом на розбудову ІТ-інфраструктури для Міністерства оборони України та Сил оборони України ІТ-коаліція вже надала допомоги на понад 5 мільйонів євро. Ця підтримка включає внески від Великобританії, Данії, Литви, Латвії, Люксембургу та Канади.

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