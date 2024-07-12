Соцмережі Ілона Маска загрожують великі штрафи: серед причин — платні сині галочки

Європейська комісія звинуватила X у недотримання законодавства ЄС про соціальні мережі.

Соцмережі Ілона Маска загрожують штрафи через низку проблем з прозорістю. Зокрема Європейська комісія звинуватила X у недотримання законодавства ЄС про соціальні мережі. Про це повідомляє Єврокомісія та Politіco.

Комісія заявила, що соцмережа порушила Закон ЄС про цифрові послуги (DSA), який набув чинності цього року і був розроблений для кращого контролю за онлайн-контентом.

Перша з претензій ЄК — дозвіл отримувати сині галочки за платну підписку. Раніше таку верифікацію могли отримати лише перевірені аккаунти.

«Є докази того, що зловмисники зловживають «перевіреним обліковим записом» для обману користувачів», — заявили регулятори в Брюсселі.

Також в Єврокомісії заявили, що сховище оголошень Х не відповідає вимогам DSA. Зокрема, люди, які хочуть використати архів оголошень для дослідження реклами, яка показується на платформі, не мають змоги це зробити.

Третя претензія ЄС полягає в тому, що Х не надає дослідникам доступу до своїх публічних даних відповідно до умов DSA.

TechCrunch зазначає, X вимагає від дослідників з ЄС, які часто шукають доступу до даних для вивчення потоку інформації на платформі, пройти американський процес відбору — він триває місяцями, є непрозорим і не надає їм зворотного звʼязку.

Єврокомісія припустила, що лише незначна кількість дослідників насправді одержала дозвіл від X на отримання даних для дослідження.

Якщо висновки ЄС підтвердяться, компанії загрожують штрафи в розмірі до 6% від глобального доходу соцмережі X.

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