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Антикоррупционный комитет Рады посетит с выездным заседанием НАБУ

15:44, 12 июля 2024
Народные депутаты решили приехать в НАБУ, потому что руководство НАБУ не пришло на заседание Комитета.
Антикоррупционный комитет Рады посетит с выездным заседанием НАБУ
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Парламентский Комитет по антикоррупционной политике проведет выездное заседание в помещении НАБУ в понедельник, 15 июля, в 13:00. Об этом сообщила глава Комитета Анастасия Радина.

«Это будет вторая попытка народных депутатов услышать от директора НАБУ о результатах служебного расследования вероятных сливов дел Бюро и принятых им организационных мер по избежанию сливов в дальнейшем. Директор НАБУ подтвердил готовность к проведению такого заседания», - отметила Радина.

Также она сообщила, что организует прямую трансляцию заседания комитета на своей странице в Facebook и затем проведет брифинг.

Объявление о выездном заседании состоялось на фоне того, что 12 июля первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава заявил, что прошел детектор лжи и «именно из-за принципиальной позиции и безапелляционного стремления бороться с коррупцией была развернута мощная дискредитационная кампания на основе безосновательных обвинений и клеветы».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», решение о проведении выездного заседания Комитет принял 20 июня. Тогда директор НАБУ Семен Кривонос, несмотря на приглашение, не присутствовал на Комитете.

Как отметил Семен Кривонос, он признателен за приглашение на заседание Антикоррупционного комитета Верховной Рады Украины его членам и лично председателю Анастасии Радиной, однако посещать его не будет.

«Госпоже Анастасии хорошо известно о начатом досудебном расследовании относительно вероятной утечки информации, осуществляемой УИК НАБУ под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). А потому предложение публичного обсуждения досудебного расследования до его завершения преждевременно.

Считаю, что концентрировать усилия следует не на политическом процессе, а на осуществлении эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по достижению быстрого и объективного результата расследования.

Более того, я считаю недопустимым обсуждать промежуточные и финальные результаты расследования без участия руководителя САП Александра Клименко.

О результатах как досудебных, так и трех служебных расследований, которые проводятся параллельно, я публично проинформирую общественность, журналистов и другие заинтересованные стороны. Об этом будет анонсировано дополнительно, чтобы все желающие могли получить ответы на свои вопросы по указанному расследованию» - указал Кривонос.

Автор: Наталя Мамченко 

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