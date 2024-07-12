КСУ перевіряє конституційність припису КАСУ про перегляд судових рішень за виключними обставинами у разі, якщо рішення суду ще не виконане

Заявник у конституційній скарзі зазначив, що на його переконання, пункт 1 частини п’ятої статті 361 КАСУ в частині формулювання, «якщо рішення суду ще не виконане» не відповідає частині першій статті 8 Конституції України.

11 липня Велика палата КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглядала справу за конституційною скаргою Олександра Петричука. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час пленарного засідання суддя-доповідач у справі Віктор Кичун повідомив, що заявник звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням перевірити на відповідність Конституції України припис пункту 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – Кодекс).

Цим приписом визначено, що підставою для перегляду судових рішень у зв’язку з виключними обставинами є „встановлена Конституційним Судом України неконституційність (конституційність) закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого (не застосованого) судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане“.

Як зазначає заявник у конституційній скарзі, на його переконання, пункт 1 частини п’ятої статті 361 Кодексу в частині формулювання ,,якщо рішення суду ще не виконане“ не відповідає частині першій статті 8 Конституції України, оскільки позбавляє осіб, ,,до яких були застосовані неконституційні приписи закону, права на перегляд рішення суду за виключними обставинами, у разі якщо таке рішення суду вже виконане або не встановлює примусове виконання, чи коли особі було відмовлено у задоволенні позовних вимог“.

Суддя-доповідач поінформував, що він направив листи-запити до Голови Верховної Ради України, Міністра юстиції України, а також до низки закладів вищої освіти та наукових установ із проханням висловити позиції щодо порушених у конституційній скарзі питань.

У цій справі Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення.

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