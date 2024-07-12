Що робити у випадку ДТП за кордоном: пам’ятка водієві

Українцям нагадали, як діяти у випадку аварії за кордоном.

Моторне (транспортне) страхове бюро України нагадало, що робити українцям у випадку ДТП за кордоном. Про це інформує пресслужба МТСБУ.

По-перше, викликати поліцію, та за необхідності, інші служби та не залишати місце ДТП до їх приїзду. Якщо внаслідок ДТП немає травмованих або загиблих людей та/або значного пошкодження транспортних засобів учасників аварії, то можливим є оформлення Європротоколу. В цьому випадку можна не потрібно викликати поліцію.

По-друге, необхідно зібрати всю інформацію про ДТП за технічної можливості необхідно сфотографувати місце ДТП, пошкодження всіх ТЗ або іншого майна, зафіксувавши координати місця ДТП (дані геолокації), або зробити відеозапис з місця ДТП. Після занотувати дані інших учасників ДТП: ПІБ водія, дані водійського посвідчення, контактний телефон, назву страхової компанії та номер поліса; записати інформацію про свідків та їх контактні дані.

Якщо, на вашу думку, ви є винуватцем ДТП, надайте другому учаснику відомості про ваш договір міжнародного страхування «Зелена картка». Якщо, на вашу думку, ви є потерпілим в ДТП, наполягайте, щоб винуватець надав копію свого договору страхування (або інформацію про нього) та повідомив свого страховика про подію з місця ДТП.

По-третє, обов’язково, у найкоротший термін, повідомте про ДТП страхову компанію, з якою ви уклали договір міжнародного страхування «Зелена картка».

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