Не уплатил более 15 млн грн налогов за экспорт сельхозпродукции: будут судить финдиректора предприятия

Более 5,6 тыс. тонн продукции экспортировалось морским путем в Турцию.

Фото: agrotimes.ua

В Одесской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении финансового директора предприятия по факту умышленного уклонения от уплаты налогов.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, обвиняемый – предприниматель экспортер сельхозпродукции не включил в налоговую отчетность за 1 квартал 2024 года часть полученной прибыли от реализации на экспорт соевых бобов более чем на 85 млн гривен.

Более 5,6 тыс. тонн продукции экспортировалось морским путем в Турцию.

Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 15,3 млн. гривен налога на прибыль.

В настоящее время обеспечено возмещение нанесенного государству ущерба в полном объеме.

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