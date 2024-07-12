Исторический максимум: Нацбанк поднял курс доллара выше 41 гривны

Доллар впервые превысил отметку в 41 гривну.

Фото: 24tv.ua

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Официальный курс доллара впервые в истории превысил отметку в 41 гривну и составил 41,04 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка по курсу гривны, установленному на понедельник, 15 июля.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке 12 июля в первой половине дня преодолел отметку 41 грн/$1.

Нацбанк по итогам торгов на межбанке установил официальный курс гривны к доллару на 15 июля на уровне 41,0434 грн/$ против 40,8823 грн/$ в пятницу.

Как сообщалось, 10 июля НБУ установил официальный курс доллара по отношению к гривне на уровне 40,7662 гривны за 1 доллар.

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