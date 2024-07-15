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Норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности предлагают исключить – Комитет одобрил законопроект

08:10, 15 июля 2024
Из закона предлагается исключить норму, что инвалидность как степень потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах МСЭК – по мнению Галины Третьяковой и Марьяны Безуглой, их законопроект упростит гражданским и военным пациентам прохождение как МСЭК, так и ВЛК.
Норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности предлагают исключить – Комитет одобрил законопроект
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Председатель Комитета Верховной Рады по социальной политике Галина Третьякова зарегистрировала постановление о принятии за основу законопроекта 11225, которым предлагается исключить из закона норму о том, что инвалидность как мера потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах медико-социальной экспертизы (МСЭК).

Соответствующие изменения вносятся в статью 3 Закона «Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине». Также исключается норма, что положение МСЭК утверждается Кабинетом Министров с учетом мнений общественных объединений лиц с инвалидностью.

В своем заключении на этот законопроект Минздрав отмечает, в частности, что исключение ч. 1 статьи 3 без нормирования заменного процесса или введение понятия, которое будет заменять понятие «инвалидность», может привести к отсутствию законодательного определения процесса установления инвалидности.

Как указывают авторы законопроекта, среди которых Галина Третьякова и Марьяна Безуглая, законопроект имеет целью провести точечные изменения отдельных процедур прохождения медико-социальной экспертизы, в частности предлагается исключить обязанность лица проходить медицинское освидетельствование в МСЭК и предусмотреть право лица определять форму своего участия в заседании МСЭК (лично или онлайн).

Предложенные изменения «разблокируют» возможности цифровизации маршрута пациента (как гражданского, так и военного), снимут финансовое, временное и физическое бремя с пациентов, которые должны тратить здоровье, деньги и время на дорогу (добраться до места заседания МСЭК и вернуться домой или в место дислокации воинской части), ожидание в очередях.

Они указывают, что изменения необходимы ввиду того, что «большая реформа» системы реабилитации и инвалидности уже затягивается по времени; работающая система прохождения медико-социальной экспертизы не соответствует законам; унижает человеческое достоинство и нарушает права человека, содержит высокие коррупциогенные факторы; внедрение точечных изменений быстро и существенно упростит гражданским и военным пациентам прохождение как МСЭК, так и ВЛК.

Также изменения в Закон «О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине» предусматривают обязанность МСЭК взаимодействовать с междисциплинарной реабилитационной командой (МДРК), своевременно принимать решения по подтверждению устойчивого ограничения жизнедеятельности и установлению статуса «лицо с инвалидностью» или «ребенок с инвалидностью»; вносить в централизованный банк данных по проблемам инвалидности (ЦБИ) и в электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ) информацию о прошедших медико-социальную экспертизу совершеннолетних лиц, а именно: сведения акта осмотра и протокола заседания комиссии, решения комиссии, а также индивидуальную программу реабилитации Внесение соответствующих данных в ЦБИ и ЕСОЗ является важной составляющей цифровизации маршрута пациента.

Вместе с тем, по мнению Минздрава, принятие нормы, согласно которой «участие лица и формы участия лица (лично или дистанционно) в заседании медико-социальной экспертной комиссии определяются лицом самостоятельно», может привести к злоупотреблениям со стороны направляемых для прохождения лиц МСЭК, в то же время, Минздрав предлагает определить на уровне постановления Кабинета Министров перечень функциональных ограничений человека, при которых решение может приниматься без личного участия лица в заседании МСЭК.

Автор: Наталя Мамченко 

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Норму о медицинском осмотре в МСЭК для определения инвалидности предлагают исключить – Комитет одобрил законопроект

Из закона предлагается исключить норму, что инвалидность как степень потери здоровья определяется путем экспертного обследования в органах МСЭК – по мнению Галины Третьяковой и Марьяны Безуглой, их законопроект упростит гражданским и военным пациентам прохождение как МСЭК, так и ВЛК.

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