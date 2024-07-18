При принятии решения об обеспечении иска суд должен учитывать влияние такой меры на общегосударственные интересы – Верховный Суд

Обязательность оценки судом влияния обеспечения иска на общественные интересы – позиция Верховного Суда.

При принятии решения об обеспечении иска суд должен учитывать и такой критерий как влияние такой меры на общегосударственные интересы. Соответствующую позицию высказал Кассационный админсуд в составе Верховного Суда в решении от 5 июня по делу №460зп-23/160.

Так, в производстве Верховного Суда находилось дело по кассационной жалобе Государственной налоговой службы Украины на решение судов первой и апелляционной инстанций о частичном удовлетворении заявления Общества об обеспечении иска до подачи искового заявления путем приостановления действия распоряжения ГНС Украины об аннулировании лицензии на право производства горючего.

Суды предыдущих инстанций, частично удовлетворяя заявление об обеспечении иска, отметили, что производство горючего без наличия лицензии является нарушением Закона от 19 декабря 1995 г. № 481/95-ВР «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего», ответственность за которое предусмотрена статьей 17 указанного Закона; выполнение Обществом обжалуемого распоряжения остановит технологический цикл производства и продажи продукции, будет иметь неотвратимые последствия в виде убытков и простоя оборудования, требующего постоянного обслуживания, увольнения работников и неуплаты платежей в государственный и местные бюджеты.

Суды также обратили внимание, что обеспечение иска таким образом не является разрешением спора по существу и не свидетельствует о неправомерности заключения контролирующего органа о наличии оснований для аннулирования лицензии на право производства горючего.

Що вирішив Верховний Суд

Верховний Суд не погодився з такими висновками судів попередніх інстанцій, задовольнив касаційну скаргу ДПС України та ухвалив постанову про відмову у забезпеченні позову.

На підставі аналізу положень частини другої статті 150 КАС України Суд зробив висновок, що для вжиття судом заходів забезпечення позову заявник (позивач) має підтвердити наявність щонайменше однієї з виключних підстав, а саме: невжиття таких заходів може істотно ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду або ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача, за захистом яких він звернувся або має намір звернутися до суду; очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень, та порушення прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, таким рішенням, дією або бездіяльністю.

Суд також звернув увагу на параграфи І та ІІ Рекомендацій від 13 вересня 1989 року № R(89)8 «Про тимчасовий судовий захист в адміністративних справах» (on provisional court protection in administrative matters), в яких Комітет Міністрів Ради Європи (КМРЄ) наголосив, що заявник може просити суд або інший компетентний орган вжити заходи тимчасового захисту від адміністративного акта; надаючи особі тимчасовий захист, суд бере до уваги всі обставини та інтереси; такі заходи можуть вживатися зокрема, у разі, якщо виконання адміністративного акта може спричинити значну шкоду, відшкодування якої неминуче пов`язано з труднощами, і якщо аргументи заявника на перший погляд (prima facie) спростовують правомірність такого акта.

ЄСПЛ притримується позиції, згідно з якою заходи забезпечення (тимчасові заборони), які вживає суд у процесі вирішення спору, повинні відповідати закону, враховувати суспільні (загальні) інтереси, а також пропорційність між використаними засобами та метою, яку прагне суд досягнути (рішення у справі «Джиніч проти Хорватії» (Džinić v. Croatia), № 38359/13, п.п. 61- 62; рішення у справі «Карагасаноглу проти Туреччини» (Karahasanoglu v. Turkey), заяви № 21392/08 та 2 інші, п.п. 144-153).

Враховуючи, що оскаржуваним розпорядженням ДПС України анульована ліцензія на здійснення Товариством господарської діяльності з виробництва пального, Суд зважив на положення Закону № 481/95-ВР, що визначають підстави для анулювання ліцензії, та дійшов висновку, що в усіх випадках, крім одного, пов`язаного з діями самого ліцензіата, анулювання ліцензії забезпечує реалізацію політики держави у сфері забезпечення правопорядку, фіскальної політики та політики у сфері національної безпеки.

З огляду на це, Суд вказав, що суди під час вирішення питання щодо наявності підстав для вжиття заходів забезпечення позову у такій категорії спорів мають встановити ознаки очевидної (безумовної) протиправності рішення (дії) суб`єкта владних повноважень.

На підставі вищезазначеного Верховний Суд підсумував, що задовольняючи заяву Товариства про забезпечення позову шляхом зупинення дії розпорядження про анулювання ліцензії на право виробництва пального, суди не оцінили доводи заявника з урахуванням розумності, обґрунтованості і адекватності вимог заяви щодо забезпечення позову; не врахували, що забезпечення позову у такий спосіб фактично вирішує позовні вимоги до розгляду справи по суті; не встановили ознаки очевидної протиправності розпорядження ДПС України; обмежилися лише висновками, що анулювання ліцензії призведе до припинення діяльності заявника, можливого розриву господарських відносин та вивільнення працівників; не мотивували наявність обґрунтованих припущень, що невжиття відповідних заходів забезпечення потягне за собою більшу шкоду, ніж їх застосування.

У цій справі Верховний Суд виклав правовий висновок про те, що хоча негативні наслідки оскаржуваного розпорядження у вигляді зупинення діяльності, втрати прибутку вочевидь мають вплив на господарську діяльність, проте при застосуванні заходу забезпечення позову шляхом фактичного поновлення права суб`єкта господарювання на здійснення ліцензованої діяльності всупереч рішенню суб`єкта владних повноважень, яке ґрунтується на законі, суд має оцінювати співвідношення наслідків від вжиття таких заходів з тими негативними наслідками, які можуть настати в результаті продовження можливої протиправної діяльності ліцензіата, зокрема, виробництво фальсифікованого (необлікованого) пального, що може загрожувати загальносуспільним (загальнодержавним) інтересам.

Постанова Верховного Суду від 5 червня 2024 року у справі №460зп-23/160 (адміністративне провадження № К/990/11013/24).

Автор: Наталя Мамченко

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