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На Львовщине сожгли контрабандный героин более чем на 2,3 млрд грн, фото

12:25, 14 августа 2024
Уничтожение наркотиков произошло после решения суда.
На Львовщине сожгли контрабандный героин более чем на 2,3 млрд грн, фото
Фото: СБУ
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Львовские спецслужбы сожгли более одной тонны героина, который еще в январе 2021 года был конфискован у контрабандистов. К моменту обнаружения "товара" по ценам черного рынка его стоимость составляла более 2,3 млрд грн.

Ликвидация наркотических веществ происходила после приговора Железнодорожного районного суда Львова, сообщает СБУ Львовщины.

В 2021 году СБУ провела длительную многоходовую спецоперацию и задокументировала противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки.

Тогда оперативники задержали во Львове четырех фигурантов – одного из организаторов наркотрафика и трех иностранцев, фасующих наркотики в арендованных складских помещениях.

Правоохранители обнаружили у наркодельцов 1035 кг героина, подготовленного для транспортировки. Наркотический груз следовал из Пакистана транзитом через Украину в Евросоюз. Наркотик был скрыт в контейнере среди продуктов питания.

Всех задержанных по этому делу осудили за контрабанду наркотических средств в особо крупных размерах.

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