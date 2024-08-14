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Как долго нужно экономить, чтобы купить квартиру в Польше

16:17, 14 августа 2024
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве около $80 тысяч.
Как долго нужно экономить, чтобы купить квартиру в Польше
Источник фото: GSMinfo
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Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве составляет примерно 350 тысяч злотых, что равняется около 80 тысяч долларов США. В Кракове цена однокомнатной квартиры составляет около 300 тысяч злотых (77 тысяч долларов США), сообщает inPoland.net.pl.

Цены на квартиры в Польше варьируются в зависимости от региона, размера и состояния жилья. В крупных городах, таких как Варшава, Краков, Вроцлав и Гданьск, средняя стоимость квадратного метра может превышать 10 тысяч злотых ($2565). В менее населенных регионах цены могут быть значительно ниже - от 5 тысяч до 7 тысяч злотых за квадратный метр.

Согласно данным на 2024 год, средняя брутто заработная плата в Польше составляет около 7 тысяч злотых ($1795) в месяц, а чистый доход - около 5 тысяч злотых ($1282). Если экономить 50% от чистого дохода, что составляет примерно 2,500 злотых в месяц, накопление на квартиру по цене 350 тысяч злотых займет около 11 лет и 8 месяцев.

Покупка квартиры может быть облегчена путем ипотеки. Польские банки обычно предоставляют ипотечные кредиты на срок до 30 лет, что позволяет уменьшить ежемесячные выплаты, хотя увеличивает общую стоимость кредита из-за процентов. Ипотечные кредиты обычно покрывают от 70% до 90% стоимости квартиры, что означает, что покупателям нужно собрать только часть суммы в качестве первоначального взноса.

Таким образом, хотя накопление на покупку квартиры может занять несколько лет, варианты ипотеки и скидки на рынке недвижимости могут упростить процесс приобретения жилья в Польше.

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