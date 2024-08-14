Як довго потрібно заощаджувати, щоб купити квартиру в Польщі

Середня вартість однокімнатної квартири у Варшаві близько $80 тисяч.

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Середня вартість однокімнатної квартири у Варшаві становить приблизно 350 тисяч злотих, що дорівнює близько 80 тисяч доларів США. У Кракові ціна однокімнатної квартири складає близько 300 тисяч злотих (77 тисяч доларів США), повідомляє inPoland.net.pl.

Ціни на квартири в Польщі варіюються залежно від регіону, розміру та стану житла. У великих містах, таких як Варшава, Краків, Вроцлав і Гданськ, середня вартість квадратного метра може перевищувати 10 тисяч злотих ($2565). У менш населених регіонах ціни можуть бути значно нижчими — від 5 тисяч до 7 тисяч злотих за квадратний метр.

Згідно з даними на 2024 рік, середня брутто заробітна плата в Польщі становить близько 7 тисяч злотих ($1795) на місяць, а чистий дохід — близько 5 тисяч злотих ($1282). Якщо заощаджувати 50% від чистого доходу, що складає приблизно 2,500 злотих на місяць, накопичення на квартиру за ціною 350 тисяч злотих займе близько 11 років і 8 місяців.

Купівля квартири може бути полегшена шляхом іпотеки. Польські банки зазвичай надають іпотечні кредити на термін до 30 років, що дозволяє зменшити щомісячні виплати, хоча збільшує загальну вартість кредиту через відсотки. Іпотечні кредити зазвичай покривають від 70% до 90% вартості квартири, що означає, що покупцям потрібно зібрати лише частину суми як первинний внесок.

Таким чином, хоча накопичення на покупку квартири може зайняти кілька років, варіанти іпотеки та знижки на ринку нерухомості можуть спростити процес придбання житла в Польщі.

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