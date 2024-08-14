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США підтвердили, що наступ ЗСУ на Курщині змусив росію вивести частину військ з України

15:05, 14 серпня 2024
Американські посадовці підтверджують ефект наступу ЗСУ на Курщині.
США підтвердили, що наступ ЗСУ на Курщині змусив росію вивести частину військ з України
Джерело фото: Defense Express
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Американські посадовці підтвердили, що росія почала виводити частину своїх збройних сил з України в результаті наступу українських військ на Курщині. Це перша ознака того, що наступальні дії України змушують москву перегрупувати свої сили, повідомляє видання The Wall Street Journal.

За словами американських офіційних осіб, США наразі аналізують наслідки цього рішення росії і не уточнили, скільки саме військ перекидає рф. Водночас нова інформація з США підтверджує заяви українських посадовців про те, що початок операції в Курській області минулого тижня призвів до відведення частини російських військ з України.

Зазначається, що російська перевага у живій силі і техніці дозволяє їм активно просуватися на декількох ділянках фронту, однак наразі українські наступальні дії на Курщині можуть суттєво вплинути на стратегічні плани москви.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна контролює 74 населені пункти в Курській області.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська просунулися ще на 1-3 км в Курській області, під контролем 40 кв. км.

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