Шахрайство з продажем авто та дронів для ЗСУ на понад 46 млн грн – 9 затриманих у Молдові

В результаті україно-молдовської операції в Молдові затримано 9 учасників злочинного угруповання, вилучено автомобілі, золото і гроші.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

У результаті спільної операції правоохоронців України та Республіки Молдова було розкрито шахрайське угруповання, яке обманом заволоділо коштами на суму понад 46 мільйонів гривень. В Молдові затримано дев'ять осіб, підозрюваних у шахрайстві.

Згідно з інформацією Офісу Генерального прокурора України та Прокуратури по боротьбі з організованою злочинністю Республіки Молдова, злочинці діяли під виглядом продажу автомобілів та дронів через інтернет. Вони розміщували оголошення на онлайн платформах «OLX», «Bon.Ua» та «Avto-Ria», пропонуючи техніку для потреб Збройних Сил України. Покупцям пропонувалося внести передоплату на банківські картки, але після отримання грошей зловмисники переставали виходити на зв'язок.

Шахраї, що переїхали з Одеської області до Молдови після початку повномасштабного вторгнення Росії, вкладали отримані кошти в елітні автомобілі та золоті прикраси. Наразі встановлено 67 епізодів шахрайства, а точна кількість постраждалих ще встановлюється.

Правоохоронці провели 23 обшуки на території Молдови, де вилучено близько 61 тисячі доларів США, 20 елітних автомобілів, близько 5 кг золота, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи. В Україні проведено 13 обшуків, під час яких вилучено 3 автомобілі, мобільні телефони, банківські картки та чорнові записи.

Наразі 8 з 9 підозрюваних у Молдові утримуються під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває. В операції брали участь Київська міська прокуратура, Слідче управління Головного управління Національної поліції в Києві, а також Управління протидії кіберзлочинам Департаменту кіберполіції Національної поліції України, а з боку Молдови – Управління кримінального переслідування та Управління Аналітичних розслідувань Національного інспекторату розслідувань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.