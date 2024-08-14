Практика судів
  1. У світі

Прокуратура Литви розслідує більше 50 справ за порушення міжнародних санкцій проти росії та Білорусі

11:47, 14 серпня 2024
У Литві ведеться понад 50 розслідувань про порушення санкцій, серед них — справа про контрабанду зброї.
Прокуратура Литви розслідує більше 50 справ за порушення міжнародних санкцій проти росії та Білорусі
Джерело фото: LRT
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Литовська прокуратура ініціювала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій, введених проти росії та Білорусі. Про це повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грюншкене, передає LRT.

За словами Грюншкене, одна з справ, що стосується контрабанди зброї, вже передана до суду.

«Якщо я не помиляюся, наразі ведеться понад 50 досудових розслідувань (щодо порушень санкцій). Я знаю, що у кількох справах є проблеми з винесенням рішень. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань», — зазначила прокурорка.

У вівторок Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) також повідомила про підозру семи особам і чотирьом компаніям у порушенні міжнародних санкцій і контрабанді товарів до росії на загальну суму майже 2 мільйони євро.

Минулого тижня литовська митниця наклала штраф у розмірі 13,6 мільйона євро на литовську компанію-експортера автомобілів за порушення міжнародних санкцій. Як пізніше повідомили кілька джерел агентству BNS, оштрафованою компанією є Biovarda, що знаходиться у Вільнюсі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада повертається до розгляду законопроекту щодо засекречування судових справ про мобілізацію у Реєстрі

Зараз Реєстр судових рішень представляє собою звалище документів, тому «натиснути кнопку» і одним помахом закрити саме чутливі для нацбезпеки рішення не вдасться, у звʼязку з чим виникає питання, чи не «загубляться» таким чином й інші судові справі, які оборони і безпеки безпосередньо не стосуються.

Чи повинні чоловіки призовного віку, які є особами з інвалідністю, носити з собою військово-обліковий документ, оновлювати дані та проходити ВЛК – розʼяснення Міноборони

Чи передбачено законодавством повторний медичний огляд для осіб з інвалідністю, яка різниця між статусами непридатний та особа з інвалідністю – на ці та інші питання «Судово-юридичній газеті» відповіли у Міністерстві оборони.

Міноборони заборонило встановлювати додаткові вимоги до рапортів, як-то розмір полів, відступів, шрифтів чи колір чорнила

Також не може стати підставою для нерозгляду рапорту наявність у ньому граматичних, синтаксичних чи інших помилок.

Верховний Суд висловився щодо використання листування у месенджерах як доказу в кримінальному провадженні

До електронних доказів належать матеріали, що містяться у приватних месенджерах та особистому листуванні.

Кількість молодих фахівців на державній службі продовжує скорочуватися – НАДС

У 2024 році молодше за 35 років лише 20% державних службовців.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео