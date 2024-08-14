Прокуратура Литви розслідує більше 50 справ за порушення міжнародних санкцій проти росії та Білорусі

У Литві ведеться понад 50 розслідувань про порушення санкцій, серед них — справа про контрабанду зброї.

Джерело фото: LRT

Литовська прокуратура ініціювала понад 50 розслідувань за підозрою у порушенні міжнародних санкцій, введених проти росії та Білорусі. Про це повідомила генеральна прокурорка Литви Ніда Грюншкене, передає LRT.

За словами Грюншкене, одна з справ, що стосується контрабанди зброї, вже передана до суду.

«Якщо я не помиляюся, наразі ведеться понад 50 досудових розслідувань (щодо порушень санкцій). Я знаю, що у кількох справах є проблеми з винесенням рішень. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань», — зазначила прокурорка.

У вівторок Служба розслідування фінансових злочинів (FNTT) також повідомила про підозру семи особам і чотирьом компаніям у порушенні міжнародних санкцій і контрабанді товарів до росії на загальну суму майже 2 мільйони євро.

Минулого тижня литовська митниця наклала штраф у розмірі 13,6 мільйона євро на литовську компанію-експортера автомобілів за порушення міжнародних санкцій. Як пізніше повідомили кілька джерел агентству BNS, оштрафованою компанією є Biovarda, що знаходиться у Вільнюсі.

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