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14 серпня: яке сьогодні свято та головні події

09:42, 14 серпня 2024
14 серпня День книжкових магазинів.
14 серпня: яке сьогодні свято та головні події
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Сьогодні, 14 серпня, відзначаються кілька цікавих свят, серед яких День книжкових магазинів, річниця заснування месенджера Telegram, День зведення татуювань, День народження ящірки та Всесвітній день каліграфії.

Православна церква сьогодні відзначає закінчення Успенського посту та перенесення мощей святого преподобного Феодосія Печерського. Згідно з традиціями, цього дня прийнято займатися господарством та допомагати вдовам, сиротам і старшим людям.

Події, що відбулися 14 серпня в історії:

  • 1936 рік: На Олімпійських іграх у Берліні вперше відбулися змагання з баскетболу. У фіналі збірна США перемогла команду Канади.
  • 1947 рік: Пакистан та Індія отримали незалежність від Великої Британії. Пакистан святкує цю подію 14 серпня, а Індія — 15 серпня.
  • 1971 рік: Проголошено незалежність Бахрейну.
  • 1980 рік: На Ленінській верфі в Гданську (Польща) під керівництвом Леха Валенси почався страйк, що став початком демократизації Польщі та падіння комуністичного уряду.
  • 1992 рік: Розпочався грузино-абхазький конфлікт.
  • 2013 рік: У Каїрі сотні людей загинули та тисячі були поранені під час розгону протестувальників проти військового перевороту.

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