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Вночі ворог атакував об'єкти інфраструктури у двох областях України

09:24, 14 серпня 2024
Дрони-камікадзе атакували Чернігівську та Житомирську області.
Вночі ворог атакував об'єкти інфраструктури у двох областях України
Джерело фото: fakty.com.ua
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В ніч на 14 серпня Чернігівську та Житомирську області було атаковано дронами-камікадзе, які завдали ударів по інфраструктурних об'єктах.

За словами голови Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, ворожі «Шахеди» вдарили по Ніжинському району, де було влучення в інфраструктурний об'єкт. На щастя, жертв не було.

Голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що в Житомирській області вночі було знищено три дрони-камікадзе. Один із них влучив в інфраструктурний об'єкт, а уламки пошкодили приватні будівлі. Постраждалих та жертв немає.

«Наслідки повітряної атаки локалізовано спеціальними службами», — зазначив Бунечко.

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