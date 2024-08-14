Ночью враг атаковал объекты инфраструктуры в двух областях Украины

Дроны-камикадзе атаковали Черниговскую и Житомирскую области.

Источник фото: fakty.com.ua

В ночь на 14 августа Черниговскую и Житомирскую области были атакованы дронами-камикадзе, которые нанесли удары по инфраструктурным объектам.

По словам главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, вражеские «Шахеды» ударили по Нежинскому району, где было попадание в инфраструктурный объект. К счастью, жертв не было.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил, что в Житомирской области ночью были уничтожены три дрона-камикадзе. Один из них попал в инфраструктурный объект, а обломки повредили частные здания. Пострадавших и жертв нет.

«Последствия воздушной атаки локализованы специальными службами», - отметил Бунечко.

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