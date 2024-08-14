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Тростянецкий райсуд Сумской области перенес рассмотрение дела в отношении 5-х оккупантов, которые пытали людей в подвалах

09:06, 14 августа 2024
Тростянецкий районный суд Сумской области информирует об отложении рассмотрения дела на 5 сентября 2024 года.
Тростянецкий райсуд Сумской области перенес рассмотрение дела в отношении 5-х оккупантов, которые пытали людей в подвалах
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Тростянецкий районный суд Сумской области сообщил, что 13 августа 2024 года судебное рассмотрение уголовного дела по обвинению пятерых российских военнослужащих было отложено на 5 сентября 2024 года. Причиной переноса стала неявка адвоката и объявленная воздушная тревога в Сумской области.

Сообщается, что отложено судебное разбирательство уголовного производства по обвинению пятерых военнослужащих вооруженных сил РФ в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, частью 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц) до 10 ч 00 мин 05 сентября 2024 года в связи с неявкой в судебное заседание защитника и объявленной воздушной тревогой в Сумской области.

Как ранее сообщалось, согласно предъявленному обвинению, в вечернее время 13 марта 2022 года на территории ООО «Кононовский элеватор» Тростянецкий участок, расположенный в городе Тростянец Сумской области, российскими военнослужащими были незаконно задержаны четверо гражданских лиц - местные жители, которых в течение нескольких дней незаконно удерживали в подвальных помещениях в нечеловеческих условиях, применяя при этом в отношении последних физическое насилие и психологическое давление.

Поиск судебных решений по указанному производству можно осуществить в ЕГРСР под № 588/800/24.

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