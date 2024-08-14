Украина начала переговоры с Великобританией о заключении соглашения о 100-летнем партнерстве

Украина ведет переговоры с Великобританией о заключении соглашения о более сильном и глубоком партнерстве.

Источник фото: Офис Президента

Украина провела первый раунд переговоров с Великобританией, направленных на заключение двустороннего соглашения, которое укрепит и углубит сотрудничество между странами. Об этом сообщает Офис Президента.

Украинскую делегацию возглавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он выразил благодарность Великобритании за поддержку с начала полномасштабного вторжения россии, подчеркнув важность этого сотрудничества.

«Мы благодарны вашему народу, правительству и парламенту за помощь и лидерство, которые мы чувствуем с начала полномасштабного вторжения россии. Великобритания первой подписала соглашение по безопасности с Украиной, а теперь первой работает над историческим документом о 100-летнем партнерстве. Надеемся, что переговоры будут успешными, чтобы этот исторический документ вскоре подписали Президент Украины и Премьер-министр Великобритании», - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что поддержка Великобритании необходима для восстановления справедливого мира и предотвращения новой агрессии против Украины.

Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве 2020 года и Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности 2024 года.

«Новый документ должен содержать еще более амбициозные цели нашего сотрудничества. Мы хотим закрепить беспрецедентные положения во всех сферах взаимного интереса: от безопасности до экономики, от энергетики до культуры и искусства», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, который также принял участие в переговорах.

Источник фото: Офис Президента

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