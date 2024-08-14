Україна розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про 100-річне партнерство

Україна веде переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про сильніше та глибше партнерство.

Джерело фото: Офіс Президента

Україна провела перший раунд переговорів із Великою Британією, спрямованих на укладення двосторонньої угоди, яка зміцнить та поглибить співпрацю між країнами. Про це повідомляє Офіс Президента.

Українську делегацію очолив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він висловив подяку Великій Британії за підтримку з початку повномасштабного вторгнення росії, наголосивши на важливості цієї співпраці.

«Ми вдячні вашому народу, уряду та парламенту за допомогу й лідерство, які ми відчуваємо з початку повномасштабного вторгнення росії. Велика Британія першою підписала безпекову угоду з Україною, а тепер першою працює над історичним документом про 100-річне партнерство. Сподіваємося, що переговори будуть успішними, щоб цей історичний документ незабаром підписали Президент України та Прем’єр-міністр Великої Британії», – зазначив Єрмак.

Він підкреслив, що підтримка Великої Британії необхідна для відновлення справедливого миру та запобігання новій агресії проти України.

Майбутня угода буде базуватися на положеннях Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і стратегічне партнерство 2020 року та Угоди про співробітництво у сфері безпеки 2024 року.

«Новий документ має містити ще більш амбітні цілі нашої співпраці. Ми маємо на меті закріпити безпрецедентні положення в усіх сферах взаємного інтересу: від безпеки до економіки, від енергетики до культури й мистецтва», – зауважив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, який також узяв участь у переговорах.

Джерело фото: Офіс Президента

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.