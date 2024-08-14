«Динамо» перемогло «Рейнджерс» та пройшло у фінал кваліфікації Ліги Чемпіонів

Київське «Динамо» пройшло до плейоф Ліги чемпіонів за загальним рахунком 3:1 за підсумками двох матчів.

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Київське «Динамо» здобуло перемогу над шотландським «Рейнджерс» у матчі-відповіді кваліфікації Ліги чемпіонів з рахунком 2:0.

Результат забезпечили голи Олександра Піхальонка на 82-й хвилині та Назара Волошина на 84-й хвилині. Ця перемога принесла «Динамо» загальний рахунок 3:1 за підсумками двох матчів.

У першому матчі в Києві команди зіграли внічию 1:1, а в другому «Динамо» закріпило свою перевагу, обігравши суперника 2:0.

Наступним суперником «Динамо» в плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів стане австрійський «Зальцбург», який за сумою двох поєдинків переміг нідерландський «Твенте» з рахунком 5:4.

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