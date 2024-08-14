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«Динамо» победило «Рейнджерс» и прошло в финал квалификации Лиги Чемпионов

08:30, 14 августа 2024
Киевское «Динамо» прошло в плейоф Лиги чемпионов с общим счетом 3:1 по итогам двух матчей.
«Динамо» победило «Рейнджерс» и прошло в финал квалификации Лиги Чемпионов
Фото из открытых источников
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Киевское «Динамо» одержало победу над шотландским «Рейнджерс» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Результат обеспечили голы Александра Пихаленка на 82-й минуте и Назара Волошина на 84-й минуте. Эта победа принесла «Динамо» общий счет 3:1 по итогам двух матчей.

В первом матче в Киеве команды сыграли вничью 1:1, а во втором «Динамо» закрепило свое преимущество, обыграв соперника 2:0.

Следующим соперником «Динамо» в плейоф квалификации Лиги чемпионов станет австрийский «Зальцбург», который по сумме двух поединков победил нидерландский «Твенте» со счетом 5:4.

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