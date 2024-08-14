Практика судов
  1. В Украине

15 августа НБУ должен объявить об ограничениях на переводы с карты на карту, которые начнут действовать через месяц

08:12, 14 августа 2024
НБУ ограничит исходящие платежи до 100 тысяч гривен в месяц, волонтеры будут исключены из ограничений.
15 августа НБУ должен объявить об ограничениях на переводы с карты на карту, которые начнут действовать через месяц
Источник фото: ТСН
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Нацбанк планирует установить ограничения на перевод средств с карты на карту для физических лиц на уровне 100 тысяч гривен в месяц. И решение об ограничении почти готово.

«Ограничения будут составлять 100 тысяч гривен в месяц на исходящие платежи», – рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник «Экономической правде».

В то же время, новое правило не будет касаться переводов в пользу волонтеров. По словам заместителя главы НБУ, банки создадут отдельные списки волонтеров, которыми смогут обмениваться.

«Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас крупнейшие волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальна», - отметил заместитель главы Нацбанка.

Применение ограничений планируется начать через месяц после официального объявления Национального банка, которое может состояться уже 15 августа. Таким образом, новые правила могут вступить в силу с 15 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ограничит исходные переводы между физлицами и введет лимит – 100 000 грн и 30 операций в месяц.

Позже в НБУ объяснили, повлияют ли ограничения на карточные переводы на работу волонтеров.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Должны ли мужчины призывного возраста, являющиеся лицами с инвалидностью, носить с собой военно-учетный документ, обновлять данные и проходить ВЛК – разъяснение Минобороны

Предусмотрено ли законодательством повторное медицинское освидетельствование для лиц с инвалидностью, какая разница между статусами непригодный и лицо с инвалидностью – на эти и другие вопросы «Судебно-юридической газете» ответили в Министерстве обороны.

Минобороны запретило устанавливать дополнительные требования к рапортам, как-то размер полей, отступов, шрифтов или цвет чернил

Также не может стать основанием для нерассмотрения рапорта наличие в нем грамматических, синтаксических или других ошибок.

Верховный Суд высказался об использовании переписки в мессенджерах в качестве доказательства в уголовном производстве

К электронным доказательствам относятся материалы, содержащиеся в частных мессенджерах и личной переписке.

Количество молодых специалистов на государственной службе продолжает сокращаться – НАДС

В 2024 году только 20% государственных служащих младше 35 лет.

Обвиняемый считал, что для эффективной защиты ему необходимо два адвоката, но суд провел заседание без одного из них – что решил Верховный Суд

Суд должен создать достаточные условия для возможности реализации своих функций каждым из защитников по мере обеспечения права обвиняемого на эффективную правовую защиту – Верховный Суд.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео