15 августа НБУ должен объявить об ограничениях на переводы с карты на карту, которые начнут действовать через месяц

НБУ ограничит исходящие платежи до 100 тысяч гривен в месяц, волонтеры будут исключены из ограничений.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Нацбанк планирует установить ограничения на перевод средств с карты на карту для физических лиц на уровне 100 тысяч гривен в месяц. И решение об ограничении почти готово.

«Ограничения будут составлять 100 тысяч гривен в месяц на исходящие платежи», – рассказал заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник «Экономической правде».

В то же время, новое правило не будет касаться переводов в пользу волонтеров. По словам заместителя главы НБУ, банки создадут отдельные списки волонтеров, которыми смогут обмениваться.

«Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас крупнейшие волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальна», - отметил заместитель главы Нацбанка.

Применение ограничений планируется начать через месяц после официального объявления Национального банка, которое может состояться уже 15 августа. Таким образом, новые правила могут вступить в силу с 15 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Нацбанк ограничит исходные переводы между физлицами и введет лимит – 100 000 грн и 30 операций в месяц.

Позже в НБУ объяснили, повлияют ли ограничения на карточные переводы на работу волонтеров.

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