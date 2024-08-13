Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас в Киеве встретился с Владимиром Зеленским

Литовский министр обороны Лауринас Кащюнас посетил Киев для обсуждения оборонных потребностей Украины и дальнейшей помощи.

Источник фото: president.gov.ua

Литовский министр национальной обороны Лауринас Кащюнас прибыл с официальным визитом в Киев, где провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщил Офис Президента.

Во время встречи Зеленский выразил благодарность Литве за всестороннюю политическую поддержку и важный вклад в укрепление оборонных возможностей Украины в условиях российской агрессии. Президент подчеркнул, что поддержка Литвы является чрезвычайно важной для Украины, и выразил надежду на дальнейшую помощь до победы над агрессором.

«Мы благодарны Литве и вашему народу за поддержку с первых дней полномасштабного российского вторжения. И мы надеемся, что вы будете с нами до его завершения и нашей победы. Для нас это очень важно», - отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул значение Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Литвой, подписанного в Брюсселе 24 июня этого года. В ходе встречи обсуждались первоочередные оборонные потребности Украины и дальнейшая помощь со стороны Литвы, в частности в области ПВО, дронов и других критически важных средств.

Особое внимание уделено совместным шагам для развития оборонно-промышленного комплекса Украины. Зеленский поблагодарил Литву за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

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