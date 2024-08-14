В Одесской области молодежь устроила вечеринку у мемориала погибшим военным

Молодежь устроила вечеринку с обливанием алкоголем возле мемориала погибшим военным в селе Холодная Балка.

В селе Холодная Балка возле Одессы компания молодых людей организовала вечеринку с танцами и песнями возле мемориала погибшим военным. Инцидент, произошедший рядом с памятником, вызвал возмущение в социальных сетях.

Видео с происшествия было опубликовано в Telegram-канале, на котором видно, как молодые люди сначала отдыхают на скамейке, а затем один из них обливает другого шампанским во время звучания песни «Мокрая девушка» от MONATIK.

«В Холодной балке Одесской области назревает скандалище, там тупоголовые зумеры устроили тусич на памятнике погибшим военным с обливанием шампанским и под песни Монатика. После этого, конечно же, выложили все в интернет», - пишут Telegram-каналы.

Полиция уже начала расследование, устанавливая участников и очевидцев происшествия.

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