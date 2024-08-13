Жан Беленюк сообщил, что у него украли часы на Олимпиаде в Париже

Спортсменов обокрали в Олимпийской деревне в Париже.

Источник фото: Ukraine World News

На Олимпийских играх в Париже спортсменов, проживавших в олимпийской деревне, обокрали. Об этом рассказал украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк, который также стал жертвой воров.

О краже Беленюк сообщил в Instagram, отметив, что его обокрали перед отъездом, чтобы минимизировать время для огласки. Спортсмен подозревает в ограблении уборщиц. Олимпийский чемпион Токио-2020 остался без часов, а другие пострадавшие понесли потери денег и личных вещей.

«Из неприятных моментов Олимпиады, украли мои часы. Где у кого из ребят украли деньги и личные вещи, скорее всего, уборщицы в олимпийском городке. Ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку. В Бразилии воровали в течение всех Игр, здесь немного осмотрительнее воры», - написал Беленюк.

Напомним, что Жан Беленюк получил бронзу на Олимпиаде-2024 в греко-римской борьбе.

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