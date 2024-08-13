Жан Беленюк повідомив, що в нього вкрали годинник на Олімпіаді в Парижі

Спортсменів обікрали в Олімпійському селищі в Парижі.

Джерело фото: Ukraine World News

На Олімпійських іграх у Парижі спортсменів, що проживали в олімпійському селищі, обікрали. Про це розповів український борець греко-римського стилю Жан Беленюк, який також став жертвою злодіїв.

Про крадіжку Беленюк повідомив у Instagram, зазначивши, що його обікрали перед від'їздом, щоб мінімізувати час для розголосу. Спортсмен підозрює у пограбуванні прибиральниць. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 залишився без годинника, а інші постраждалі зазнали втрат грошей та особистих речей.

«З неприємних моментів Олімпіади, вкрали мій годинник. Де в кого з хлопців вкрали гроші та особисті речі, скоріш за все, прибиральниці в олімпійському містечку. Ближче до нашого від’їзду, щоб не було часу на розголос. У Бразилії крали протягом всіх Ігор, тут трішки обачніші крадії», — написав Беленюк.

Нагадаємо, що Жан Беленюк здобув бронзу на Олімпіаді-2024 у греко-римській боротьбі.

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