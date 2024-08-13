Помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен прибыл в Киев

Визит Джеймса О'Брайена в Украину является подтверждением поддержки со стороны США.

Источник фото: Х / Ambassador Bridget A. Brink

В Киев прибыл помощник госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Посол США в Украине Бриджит Бринк подчеркнула, что его приезд является четким сигналом непоколебимой поддержки Украины со стороны США.

«Радостно поздравляем с возвращением в Украину помощника Госсекретаря Джима О'Брайена! Его присутствие здесь, в Киеве, является мощным сигналом: поддержка Украины со стороны США остается непоколебимой», - сообщила Бриджит Бринк.

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